В Москве погиб рабочий при обрушении в старинной усадьбе
В центре Москвы обрушились перекрытия в торговом доме Г.И. Хаджи-Консты
В центре Москвы произошло обрушение перекрытий в старинном здании торгового дома Г.И. Хаджи-Консты в Черкасском переулке. В результате один человек погиб, другой пострадал. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По его данным, здание сейчас находится на реконструкции. Часть потолочных конструкций упала между чердаком и вторым этажом. Площадь обрушения составила 35 квадратных метров. Под завалами оказались двое рабочих, но спасти медики смогли только одного.
Лайф ранее сообщал о возгорании в гостинице "Интерконтиненталь" в центре Москвы. Очевидцы сняли на видео, как из издания идёт густой чёрный дым. Вскоре пожар потушили.
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