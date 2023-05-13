В Москве погиб рабочий при обрушении в старинной усадьбе

В центре Москвы произошло обрушение перекрытий в старинном здании торгового дома Г.И. Хаджи-Консты в Черкасском переулке. В результате один человек погиб, другой пострадал. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, здание сейчас находится на реконструкции. Часть потолочных конструкций упала между чердаком и вторым этажом. Площадь обрушения составила 35 квадратных метров. Под завалами оказались двое рабочих, но спасти медики смогли только одного.