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13 мая, 13:11

В Москве погиб рабочий при обрушении в старинной усадьбе

В центре Москвы обрушились перекрытия в торговом доме Г.И. Хаджи-Консты

В центре Москвы произошло обрушение перекрытий в старинном здании торгового дома Г.И. Хаджи-Консты в Черкасском переулке. В результате один человек погиб, другой пострадал. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, здание сейчас находится на реконструкции. Часть потолочных конструкций упала между чердаком и вторым этажом. Площадь обрушения составила 35 квадратных метров. Под завалами оказались двое рабочих, но спасти медики смогли только одного.

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Лайф ранее сообщал о возгорании в гостинице "Интерконтиненталь" в центре Москвы. Очевидцы сняли на видео, как из издания идёт густой чёрный дым. Вскоре пожар потушили.

Обложка ©

Shutterstock / YuryKara

Андрей Григорьев
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