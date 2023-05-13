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13 мая, 12:34

Глава Брянской области рассказал о последствиях крушения вертолёта

Губернатор Богомаз: При крушении вертолёта в Брянской области пострадала женщина

В Брянской области в результате крушения вертолёта Ми-8 пострадала одна женщина. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он.

В результате крушения вертолёта повреждено пять домов. Комиссия оценивает нанесённый ущерб. Также на месте ЧП работают оперативные группы, отметил губернатор Богомаз.

Опубликовано видео с последствиями крушения Ми-8 в Брянской области

Опубликовано видео с последствиями крушения Ми-8 в Брянской области

Лайф напоминает, что вертолёт рухнул в городе Клинцы Брянской области днём 13 мая. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать. В результате крушения погибли двое.

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Telegram / SHOT

Андрей Григорьев
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