Глава Брянской области рассказал о последствиях крушения вертолёта

В Брянской области в результате крушения вертолёта Ми-8 пострадала одна женщина. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он.