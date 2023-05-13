Глава Брянской области рассказал о последствиях крушения вертолёта
Губернатор Богомаз: При крушении вертолёта в Брянской области пострадала женщина
В Брянской области в результате крушения вертолёта Ми-8 пострадала одна женщина. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он.
В результате крушения вертолёта повреждено пять домов. Комиссия оценивает нанесённый ущерб. Также на месте ЧП работают оперативные группы, отметил губернатор Богомаз.
Лайф напоминает, что вертолёт рухнул в городе Клинцы Брянской области днём 13 мая. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать. В результате крушения погибли двое.
Telegram / SHOT