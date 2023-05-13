Опубликовано видео с места крушения вертолёта в Брянской области

По предварительным данным, вертолёт разбился в посёлке Сурецкий Муравей Клинцовского района Брянской области. Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры с места крушения.

Место под Брянском, где упал вертолёт. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители находят на месте крушения вертолёта его обломки. Разрушений в результате падения, по предварительным данным, нет. На месте уже работают экстренные службы, они тушат пожар.