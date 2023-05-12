МО РФ: В Крыму потерпел крушение вертолёт Ми-28, оба лётчика погибли
При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Джанкойском районе Крыма потерпел крушение военный вертолёт Ми-28. Оба лётчика погибли. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолёт Ми-28", — говорится в заявлении МО РФ.
В ведомстве уточнили, что полёт выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Предварительная причина крушения — отказ техники.
А 26 апреля в Мончегорске Мурманской области потерпел крушение военный самолёт МиГ-31. Борт вылетел с аэродрома, но внезапно загорелся и начал падать. Пилоты катапультировались, убедившись, что воздушное судно направлено в сторону от жилых построек. В результате самолёт рухнул в безлюдном месте за городом.
ТАСС