МО РФ: В Крыму потерпел крушение вертолёт Ми-28, оба лётчика погибли

При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Джанкойском районе Крыма потерпел крушение военный вертолёт Ми-28. Оба лётчика погибли. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолёт Ми-28", — говорится в заявлении МО РФ.

В ведомстве уточнили, что полёт выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Предварительная причина крушения — отказ техники.