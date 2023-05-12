Регион

Уведомления отключены

12 мая, 14:28

МО РФ: В Крыму потерпел крушение вертолёт Ми-28, оба лётчика погибли

При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Джанкойском районе Крыма потерпел крушение военный вертолёт Ми-28. Оба лётчика погибли. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолёт Ми-28",  говорится в заявлении МО РФ.

В ведомстве уточнили, что полёт выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Предварительная причина крушения — отказ техники.

Названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Мончегорске

Названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Мончегорске

А 26 апреля в Мончегорске Мурманской области потерпел крушение военный самолёт МиГ-31. Борт вылетел с аэродрома, но внезапно загорелся и начал падать. Пилоты катапультировались, убедившись, что воздушное судно направлено в сторону от жилых построек. В результате самолёт рухнул в безлюдном месте за городом.

Обложка ©

ТАСС

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров