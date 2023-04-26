Названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Мончегорске
SHOT: Предварительная причина аварии МиГ-31 — помпаж двигателя
Предварительной причиной крушения военного самолёта МиГ-31 в Мончегорске Мурманской области является помпаж двигателя. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Под словом помпаж авиаторы подразумевают особый режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость его работы. Если говорить простым языком, двигатель "срывается". Обычно это сопровождается громкими хлопками в газовоздушном тракте двигателя, падением тяги, вибрацией и даже извержением огня из сопла двигателя, что очевидцы и могли наблюдать перед тем, как МиГ-31 оказался полностью объят пламенем.
Напомним, что военный самолёт МиГ-31 вылетел с аэродрома в Мончегорске, внезапно загорелся и начал падать. Пилоты выжили. Они убедились, что горящий истребитель удалось увести подальше от жилых домов, и только потом катапультировались. Самолёт рухнул в безлюдное место за городом в районе озера Риж-Губа. В Минобороны подтвердили факт инцидента.
ТАСС / Минобороны РФ