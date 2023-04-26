Названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Мончегорске

Предварительной причиной крушения военного самолёта МиГ-31 в Мончегорске Мурманской области является помпаж двигателя. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Под словом помпаж авиаторы подразумевают особый режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость его работы. Если говорить простым языком, двигатель "срывается". Обычно это сопровождается громкими хлопками в газовоздушном тракте двигателя, падением тяги, вибрацией и даже извержением огня из сопла двигателя, что очевидцы и могли наблюдать перед тем, как МиГ-31 оказался полностью объят пламенем.