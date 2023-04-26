Крушение военного самолёта МиГ-31 в Мончегорске попало на видео

Военный самолёт МиГ-31, предположительно, потерпел крушение в Мончегорске Мурманской области. Судьба экипажа и причины падения пока неизвестны. По неподтверждённой информации, самолёт упал в озеро недалеко от посёлка Риж-Губа, а лётчики катапультировались. Судя по видео, истребитель загорелся в воздухе, а затем начал падать.

Момент падения МиГ-31 в Мончегорске Мурманской области. Видео © SHOT

МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения воздушных целей в приграничных и внутренних районах страны.