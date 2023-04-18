Двух человек уволили из-за опасного сближения военного Ил-76 и белорусского РС-12 над Самарой

В небе над Самарой белорусский самолёт РС-12 авиакомпании BySky опасно сблизился с Ил-76 Минобороны РФ. Как сообщили в Росавиации, это произошло 28 марта.

"В зоне ответственности регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара) произошёл серьёзный авиационный инцидент, связанный с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования между воздушным судном Ил-76 Минобороны России и воздушным судном PC-12 ЗАО "Авиакомпания "БайСкай", — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что инцидент произошёл из-за недосмотра диспетчера — он не в полной мере контролировал обстановку. В результате случившегося никто не пострадал, воздушные суда благополучно разошлись и не были повреждены.

Специалисты провели служебное расследование и заключили, что диспетчеры допустили грубое нарушение технологий работ, а руководство не контролировало процесс должным образом. Кроме того, дежурные смены выполняли деятельность с недочётами.

Инцидент привёл к увольнениям — от должностей освобождены директор филиала "Аэронавигация Центральной Волги", заместитель директора филиала — начальник регионального центра Единой системы организации воздушного движения, а также два старших диспетчера районного диспетчерского центра и допустивший нарушение диспетчер.