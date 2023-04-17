Истребители НАТО подняли по тревоге из-за летящих в Калининград российских Су-27 и Ил-20

ВВС Великобритании и Германии подняли истребители Typhoon для сопровождения трёх российских военных самолётов над Балтийским морем в прошлую пятницу. Об этом говорится в заявлении ВВС Соединённого Королевства.

"Британские и немецкие Typhoons сопроводили самолёты Coot-A [Ил-20] и Flanker-B [Су-27] через эстонский район полётной информации перед передачей [сопровождения] истребителям Saab Gripen шведских ВВС", — сказано в заявлении.

Истребители были "подняты в воздух для перехвата и визуальной идентификации нескольких неопознанных самолётов, пролетавших вблизи воздушного пространства НАТО", заявили в Британии. По их данным, российский Ил-20 следовал транзитом в Калининградскую область. Ему навстречу вылетели два истребителя Су-27, которые сопроводили его "на юг через северо-западную зону эстонского района полётной информации".