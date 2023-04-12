Российский Су-27 перехватил немецкий самолёт-разведчик над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт базовой патрульной авиации ВМС Германии Р-3С "Орион" над акваторией Балтийского моря. Инцидент произошёл сегодня, 12 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что российскими средствами контроля была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к нашей госгранице. В воздух сразу же был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии", — говорится в сообщении.

Нарушений со стороны "Ориона" допущено не было. После разворота иностранного разведчика от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. В ведомстве добавили, что Су-27 выполнял полёт строго согласно международным правилам использования воздушного пространства.