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Опубликовано 8 апреля 2023, 05:42
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Лётчик Су-27 рассказал, как за один вылет уничтожил два украинских вертолёта и один штурмовик

Минобороны: Лётчик Су-27 за один вылет сбил два вертолёта и один штурмовик ВСУ

Лётчик ВКС России рассказал, как в зоне проведения специальной военной операции сбил два украинских вертолёта и один штурмовик. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ пишет газета "Известия".

Старший инструктор, лётчик Су-27 Алан Датиев совершал обыкновенный боевой вылет для патрулирования зоны. В один момент на его радаре появились две метки, это оказались ударные вертолёты Ми-24 Воздушных сил Украины.

"Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение", — рассказал лётчик.

Во время того же вылета Датиев заметил ещё три цели, напоминавшие Су-25. Вражеские лётчики тоже заметили его, развернулись и попытались атаковать, но потерпели неудачу. Датиеву же один из штурмовиков удалось уничтожить.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолёты ВКС, а также армейская авиация на червонодибровском участке поразили командные пункты ВСУ.

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Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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