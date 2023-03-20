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20 марта, 19:35

Россия подняла истребитель Су-35 для перехвата двух бомбардировщиков США

<p>Су-35. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-35#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sukhoi_Su-35_on_MAKS-2011.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> <strong style="font-weight: bold;">/</strong><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-35#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sukhoi_Su-35_on_MAKS-2011.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Rulexip</a></p>

Су-35. Фото © Wikipedia / Rulexip

Россия задействовала истребитель Су-35 из-за приближения к границе двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошёл сегодня.

"20 марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полёт в направлении Государственной границы Российской Федерации. Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Бомбардировщик B-52H. Фото © ВВС США

Бомбардировщик B-52H. Фото © ВВС США

Чтобы опознать самолёты и не допустить нарушения госграницы, в воздух был поднят Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа. Лётчики заняли установленную зону дежурства.

"После удаления иностранных военных самолётов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования", — рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что российский истребитель выполнял полёт строго согласно международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения госграницы он не допустил.

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Напомним об инциденте, который произошёл в небе над Чёрным морем 14 марта. В США тогда заявили, что американский БПЛА упал якобы из-за действий российских лётчиков, однако позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ в свою очередь объяснили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. Инцидент с беспилотником жёстко прокомментировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявив, что США "вконец оборзели".

Андрей Григорьев
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