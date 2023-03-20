Россия подняла истребитель Су-35 для перехвата двух бомбардировщиков США
Россия задействовала истребитель Су-35 из-за приближения к границе двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошёл сегодня.
"20 марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полёт в направлении Государственной границы Российской Федерации. Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Бомбардировщик B-52H. Фото © ВВС США
Чтобы опознать самолёты и не допустить нарушения госграницы, в воздух был поднят Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа. Лётчики заняли установленную зону дежурства.
"После удаления иностранных военных самолётов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования", — рассказали в Минобороны РФ.
Там добавили, что российский истребитель выполнял полёт строго согласно международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения госграницы он не допустил.
Напомним об инциденте, который произошёл в небе над Чёрным морем 14 марта. В США тогда заявили, что американский БПЛА упал якобы из-за действий российских лётчиков, однако позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ в свою очередь объяснили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. Инцидент с беспилотником жёстко прокомментировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявив, что США "вконец оборзели".