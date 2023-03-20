Россия подняла истребитель Су-35 для перехвата двух бомбардировщиков США

Россия задействовала истребитель Су-35 из-за приближения к границе двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошёл сегодня.

"20 марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полёт в направлении Государственной границы Российской Федерации. Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Бомбардировщик B-52H. Фото © ВВС США

Чтобы опознать самолёты и не допустить нарушения госграницы, в воздух был поднят Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа. Лётчики заняли установленную зону дежурства.

"После удаления иностранных военных самолётов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования", — рассказали в Минобороны РФ.