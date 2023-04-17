Самолёты Тихоокеанского флота обнаружили подлодки "противника"

Противолодочные самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота России провели учения по поиску и слежению за подводными лодками противника в рамках внезапной проверки, начавшейся 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска", — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.