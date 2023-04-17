Самолёты Тихоокеанского флота обнаружили подлодки "противника"
Самолёты Ту-142 ТОФ в ходе проверки обнаружили подлодки условного противника
Противолодочные самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота России провели учения по поиску и слежению за подводными лодками противника в рамках внезапной проверки, начавшейся 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В рамках внезапной проверки экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска", — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Кроме того, экипажи совершили полёты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе, освоили навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, а также показали слаженность действий в полёте при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации. Вместе с тем схожие задачи над акваторией Тихого океана отработал и самолёт Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота РФ.
Напомним, ранее стало известно, что Тихоокеанский флот в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в кратчайшие сроки планировалось подготовиться к боевым действиям и выполнить оперативное развёртывание. Министр также поручил привлечь авиацию к проверке учений. При этом в Кремле рассказали, что президент РФ Владимир Путин не станет принимать участие в мероприятиях.
ТАСС / Александр Демьянчук