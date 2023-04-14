Шойгу: Тихоокеанский флот поднят по тревоге в рамках внезапной проверки

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот (ТОФ) в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки и приведён в высшую степень боевой готовности. Об этом он рассказал на совещании с руководящим составом военного ведомства.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок", — уточнил Шойгу.

Как уточнил министр, внезапная проверка началась утром 14 апреля. Поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе, подчеркнул Шойгу. В ходе проверки ТОФ в короткие сроки подготовится к боевым действиям, выполнит оперативное развёртывание и отработает комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах.

В ходе мероприятия, по словам Шойгу, флоту предстоит "отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника".