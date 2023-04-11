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11 апреля, 12:25

Шойгу лично проследил за серийным производством новейшего российского оружия

Минобороны заявило о запуске в серийное производство новых образцов вооружения

На серийное производство поставлены новые и перспективные образцы вооружения и техники, представленные главе Минобороны России Сергею Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Тульской области. Видео © Telegram / Министерство обороны РФ

"Представленные главе российского военного ведомства новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство", — рассказали в МО РФ журналистам.

Там добавили, что благодаря внедрению новейших технологий идёт процесс наращивания выпуска вооружений и техники.

Шойгу поручил предприятиям ОПК нарастить производство продукции

Шойгу поручил предприятиям ОПК нарастить производство продукции

11 апреля в Минобороны сообщили, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Тульской области. Министр проинспектировал цеха производства современных средств поражения на предприятиях ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" и АО "Научно-производственное объединение "Сплав" им. А.Н. Ганичева". Их руководители показали министру цеха по производству реактивных снарядов, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области. Представители руководства предприятий региона доложили министру, что за последние месяцы объём выпускаемой продукции был увеличен в разы.

Обложка ©

Telegram / Министерство обороны РФ

Никита Никонов
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