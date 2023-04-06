Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области, которые выпускают в том числе боеприпасы для артиллерии и авиации. Министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа.





Как сообщили в военном ведомстве, представители руководства предприятий доложили Шойгу, что за последние месяцы объём выпускаемой продукции был увеличен в разы. Министр обороны особо указал на необходимость соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа. Предприятия ОПК продолжат расширять производство для увеличения выпускаемой продукции, уточнили в Минобороны РФ.





"В настоящее время успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", — отметили в ведомстве.