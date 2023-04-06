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6 апреля, 12:17

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области, которые выпускают в том числе боеприпасы для артиллерии и авиации. Министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа.

  • Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото © T.me / mod_russia
    Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото © T.me / mod_russia
  • Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото © T.me / mod_russia
    Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото © T.me / mod_russia

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото © T.me / mod_russia

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Как сообщили в военном ведомстве, представители руководства предприятий доложили Шойгу, что за последние месяцы объём выпускаемой продукции был увеличен в разы. Министр обороны особо указал на необходимость соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа. Предприятия ОПК продолжат расширять производство для увеличения выпускаемой продукции, уточнили в Минобороны РФ.

  • Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото T.me / mod_russia
    Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото T.me / mod_russia
  • Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото T.me / mod_russia
    Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото T.me / mod_russia

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Фото T.me / mod_russia

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"В настоящее время успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", — отметили в ведомстве.

Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва в армию

Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва в армию

Ранее Шойгу заявил, что ВС России целенаправленно уничтожают направляемое Украине западное оружие и военную технику. По его словам, только с начала 2023 года противник лишился 59 гаубиц М777, 14 РСЗО HIMARS, а также 13 самоходных артиллерийских установок Paladin и ещё 30 — из Польши, Германии, Франции и Чехии.

Обложка ©

T.me / mod_russia

Иван Косицын
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