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4 апреля, 10:01

Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва в армию

Шойгу: Весенняя призывная кампания в России проходит в плановом порядке

Начавшийся в стране весенний призыв проходит в плановом порядке, заявил глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"Теперь несколько слов о весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Подчеркну, что она проходит в плановом порядке — в сроки, установленные российским законодательством. Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учёт, проводившаяся с 1 января этого года", — сказал глава Минобороны.

Министр уточнил, что с начала призыва в военкоматы прибыло более семисот тысяч человек, а именно — 706 230 срочников.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва граждан на военную службу. Призыв стартовал 1 апреля, кампания проходит до 15 июля. В армию планируется направить 147 тысяч новобранцев. В Генштабе РФ также заверили, что проведения второй волны мобилизации в планах нет.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ирина Фальке
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