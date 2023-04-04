Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва в армию
Шойгу: Весенняя призывная кампания в России проходит в плановом порядке
Начавшийся в стране весенний призыв проходит в плановом порядке, заявил глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"Теперь несколько слов о весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Подчеркну, что она проходит в плановом порядке — в сроки, установленные российским законодательством. Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учёт, проводившаяся с 1 января этого года", — сказал глава Минобороны.
Министр уточнил, что с начала призыва в военкоматы прибыло более семисот тысяч человек, а именно — 706 230 срочников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва граждан на военную службу. Призыв стартовал 1 апреля, кампания проходит до 15 июля. В армию планируется направить 147 тысяч новобранцев. В Генштабе РФ также заверили, что проведения второй волны мобилизации в планах нет.
ТАСС / Кирилл Кухмарь