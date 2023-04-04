Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва в армию

Начавшийся в стране весенний призыв проходит в плановом порядке, заявил глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"Теперь несколько слов о весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Подчеркну, что она проходит в плановом порядке — в сроки, установленные российским законодательством. Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учёт, проводившаяся с 1 января этого года", — сказал глава Минобороны.