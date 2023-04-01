В России начался призыв на срочную службу в Вооружённые силы

Сегодня в России стартует призыв на срочную службу в Вооружённые силы. В армию призовут 147 тысяч человек, не находящихся в запасе. В зону специальной военной операции они направлены не будут.

Призывная кампания продлится до 15 июля. Традиционно большая часть новобранцев будут направлены для прохождения службы в Сухопутные войска и Военно-морской флот. Треть на пять месяцев поедут в учебные соединения осваивать современную военную технику и получать военно-учётную специальность. Затем они отправятся в войска. В Российской армии также формируются научные и спортивные роты.