Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 22:03

В России начался призыв на срочную службу в Вооружённые силы

Сегодня в России стартует призыв на срочную службу в Вооружённые силы. В армию призовут 147 тысяч человек, не находящихся в запасе. В зону специальной военной операции они направлены не будут.

Призывная кампания продлится до 15 июля. Традиционно большая часть новобранцев будут направлены для прохождения службы в Сухопутные войска и Военно-морской флот. Треть на пять месяцев поедут в учебные соединения осваивать современную военную технику и получать военно-учётную специальность. Затем они отправятся в войска. В Российской армии также формируются научные и спортивные роты.

В Генштабе России заверили, что проведения второй волны мобилизации в планах нет

В Генштабе России заверили, что проведения второй волны мобилизации в планах нет

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва граждан на военную службу. В Генштабе России заверили, что все срочники пройдут службу в России, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Арина Родионова
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров