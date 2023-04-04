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Регион
Опубликовано 4 апреля 2023, 10:03
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Шойгу раскрыл число уничтоженной на Украине западной военной техники

Шойгу: ВС России целенаправленно уничтожают направляемое Украине западное вооружение

ВС России целенаправленно уничтожают направляемое Украине западное оружие и военную технику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом вооружённых сил.

"Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику как на боевых позициях, так и на этапе перевозки", сказал он.

По его словам, только с начала 2023 года противник лишился 59 гаубиц М777, 14 РСЗО HIMARS, а также 13 самоходных артиллерийских установок Paladin и ещё 30 — из Польши, Германии, Франции и Чехии.

Шойгу доложил о планомерном продвижении армии под Артёмовском
Шойгу доложил о планомерном продвижении армии под Артёмовском

Также Сергей Шойгу доложил об эффективности российских высокоточных ударов по территории Украины. По его словам, с их помощью удалось нарушить производство некоторых видов оружия противника и его снабжение топливом и боеприпасами.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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