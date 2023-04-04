Шойгу раскрыл число уничтоженной на Украине западной военной техники

ВС России целенаправленно уничтожают направляемое Украине западное оружие и военную технику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом вооружённых сил.

"Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику как на боевых позициях, так и на этапе перевозки", — сказал он.

По его словам, только с начала 2023 года противник лишился 59 гаубиц М777, 14 РСЗО HIMARS, а также 13 самоходных артиллерийских установок Paladin и ещё 30 — из Польши, Германии, Франции и Чехии.