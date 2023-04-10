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10 апреля, 18:10

На Северном флоте начались учения по управлению авиацией и войсками ПВО

Командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО стартовало на Северном флоте ВМФ России. Особое внимание будет уделяться защите морских коммуникаций, в частности коридора Севморпути.

"На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО", — сообщили в пресс-службе флота.

Учения проводятся под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. В рамках подготовки органы военного управления Севфлота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе.


В учениях принимают участие до 1800 человек, около 85 единиц боевой и спецтехники, а также 40 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

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Министерство обороны Российской Федерации

Ирина Фальке
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