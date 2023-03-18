Трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана, которые проходили в Аравийском море, завершились. Как напомнили в Минобороны РФ, в них, в частности, принимал участие носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков".

В Аравийском море завершились совместные военные учения России, Китая и Ирана. Видео © t.me / Минобороны РФ

"В период с 16 по 17 марта участники учения отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах", — сказано в сообщении.

Указано, что моряки выполняли дневные и ночные стрельбы, отрабатывали освобождение захваченного судна с заложниками и оказание помощи кораблю, терпящему бедствие на море. Россию представлял отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама".