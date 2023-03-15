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15 марта, 07:25

Китай анонсировал совместные морские учения с Россией и Ираном

Россия, Китай и Иран проведут в Оманском заливе морские учения с 15 по 19 марта

ВМС России, Китая и Ирана проведут совместные учения в Османском заливе с 15 по 19 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны КНР.

"С 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения "Пояс морской безопасности – 2023", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эти учения помогут углубить практическое сотрудничество между ВМС Китая, России и Ирана, а также покажут готовность и способность совместно поддерживать безопасность в море и активно строить сообщество общего будущего.

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А 25 февраля Минобороны России сообщило о начале активной фазы совместных учений РФ, КНР и ЮАР. Старт произошёл после выхода кораблей "Мози-2" в открытый океан.

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Wikipedia

Светлана Оперук
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