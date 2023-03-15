Китай анонсировал совместные морские учения с Россией и Ираном
Россия, Китай и Иран проведут в Оманском заливе морские учения с 15 по 19 марта
ВМС России, Китая и Ирана проведут совместные учения в Османском заливе с 15 по 19 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны КНР.
"С 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения "Пояс морской безопасности – 2023", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что эти учения помогут углубить практическое сотрудничество между ВМС Китая, России и Ирана, а также покажут готовность и способность совместно поддерживать безопасность в море и активно строить сообщество общего будущего.
А 25 февраля Минобороны России сообщило о начале активной фазы совместных учений РФ, КНР и ЮАР. Старт произошёл после выхода кораблей "Мози-2" в открытый океан.