Минобороны РФ: Началась активная фаза совместных учений России, Китая и ЮАР

Минобороны РФ сообщило о начале активной фазы военно-морских учений "Мози-2", в которых принимают участие Россия, ЮАР и Китай. Произошло это после выхода кораблей в открытый океан, уточнили ТАСС в ведомстве.

"Задача нынешних учений состоит в том, чтобы повысить уровень координации и сотрудничества между военно-морскими силами трёх стран-участниц", — отметили в министерстве.

Сейчас экипажи приступили к выполнению элементов операций, разработанных в ходе подготовительной фазы, которая велась с 17 февраля. В ведомстве подчёркивают, что в ближайшие дни будут проведены артиллерийские стрельбы, отражение атак воздушного нападения условного противника, антитеррористические действия, тактическое маневрирование и оказание помощи терпящему бедствие судну. Продлится активная фаза учений "Мози-2" до 27 февраля. Добавим, что Россию на учениях представляют фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и средний морской танкер "Кама".