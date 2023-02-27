Новые ракетные корабли с "Калибрами" вышли на учения в Балтийское море

Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", которые оснащены боекомплектами крылатых ракет "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. В манёврах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зелёный Дол", "Советск", ракетный катер "Димитровград", — уточнили в пресс-службе.

В рамках учений экипажам кораблей предстоит выполнить ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграть учебный бой с ударными группировками условного противника. Помимо электронных ракетных пусков перед ними поставили задачу произвести реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.