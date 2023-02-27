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27 февраля, 18:14

Новые ракетные корабли с "Калибрами" вышли на учения в Балтийское море

"Каракурты" и "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр" вышли на учения в Балтийское море

<p>"Зелёный дол". Фото © Минобороны РФ </p>

"Зелёный дол". Фото © Минобороны РФ

Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", которые оснащены боекомплектами крылатых ракет "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. В манёврах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зелёный Дол", "Советск", ракетный катер "Димитровград", — уточнили в пресс-службе.

В рамках учений экипажам кораблей предстоит выполнить ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграть учебный бой с ударными группировками условного противника. Помимо электронных ракетных пусков перед ними поставили задачу произвести реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.

Опубликовано видео совместных учений кораблей России и Китая

Опубликовано видео совместных учений кораблей России и Китая

А ранее в Татарстане в ходе торжественной церемонии спустили на воду новый малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск" для ВМФ России.

Андрей Бражников
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