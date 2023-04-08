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8 апреля, 04:28

Китай "для предостережения" начал военные учения у Тайваня

Китайская армия сегодня начала военные учения в море у острова Тайвань. Власти КНР прямо заявили, что это предостережение тайваньским сепаратистам тем, кто поддерживает их извне.

"Это серьёзное предостережение в ответ на провокации сепаратистских элементов, выступающих за так называемую независимость Тайваня, а также поддерживающих их внешних сил", — заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Он заверил, что армия Китая примет "необходимые меры" с целью защиты суверенитета Китая и территориальной целостности страны. На фоне этого власти Тайваяня заявили, что следят за ситуацией и готовы при необходимости отреагировать на учения Китая в прилегающих акваториях.

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Как рассказывал Лайф, ранее авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая "Шаньдун" впервые покинул Южно-Китайское море и приблизился к южной части Тайваня.

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Wikipedia \ US Navy

Андрей Григорьев
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