Китайский авианосец вышел в океан и приблизился к Тайваню
Авианосец ВМС Китая "Шаньдун" вышел в океан и находится в 370 км от Тайваня
Авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая "Шаньдун" впервые покинул Южно-Китайское море и сейчас находится в 370 км к востоку от южной части Тайваня. Об этом сообщает тайваньская газета Liberty Times.
Глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн заявил, что авианосец ВМС НОАК недавно миновал пролив Лусон, соединяющий Южно-Китайское море с Тихим океаном, и в настоящее время находится в 200 морских милях к востоку от мыса Элуаньби.
"Это первый раз, когда он покинул Южно-Китайское море, по нынешним оценкам, военные полагают, что это может быть частью учений, однако из-за чувствительности ситуации оборонное ведомство продолжает устанавливать его намерения", — пишет газета.
Как отметил Цю Гочжэн, у тайваньских военных пока нет данных о том, взлетает ли палубная авиация с "Шаньдуна". Министр также добавил, что оборонное ведомство следит за действиями корабля.
Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после встречи с главой Тайваня Цай Инвэнь заявил, что пока не собирается посещать остров. При этом Маккарти считает необходимым продолжать продажу вооружения Тайбэю и контролировать их своевременную доставку. В Китае остались недовольны визитом главы острова в Америку и предупредили Вашингтон.