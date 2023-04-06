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6 апреля, 05:00

Китайский авианосец вышел в океан и приблизился к Тайваню

Авианосец ВМС Китая "Шаньдун" вышел в океан и находится в 370 км от Тайваня

Авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая "Шаньдун" впервые покинул Южно-Китайское море и сейчас находится в 370 км к востоку от южной части Тайваня. Об этом сообщает тайваньская газета Liberty Times.

Глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн заявил, что авианосец ВМС НОАК недавно миновал пролив Лусон, соединяющий Южно-Китайское море с Тихим океаном, и в настоящее время находится в 200 морских милях к востоку от мыса Элуаньби.

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"Это первый раз, когда он покинул Южно-Китайское море, по нынешним оценкам, военные полагают, что это может быть частью учений, однако из-за чувствительности ситуации оборонное ведомство продолжает устанавливать его намерения", — пишет газета.

Как отметил Цю Гочжэн, у тайваньских военных пока нет данных о том, взлетает ли палубная авиация с "Шаньдуна". Министр также добавил, что оборонное ведомство следит за действиями корабля.

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Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после встречи с главой Тайваня Цай Инвэнь заявил, что пока не собирается посещать остров. При этом Маккарти считает необходимым продолжать продажу вооружения Тайбэю и контролировать их своевременную доставку. В Китае остались недовольны визитом главы острова в Америку и предупредили Вашингтон.

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Юлия Коновалова
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