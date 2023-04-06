Китайский авианосец вышел в океан и приблизился к Тайваню

Авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая "Шаньдун" впервые покинул Южно-Китайское море и сейчас находится в 370 км к востоку от южной части Тайваня. Об этом сообщает тайваньская газета Liberty Times.

Глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн заявил, что авианосец ВМС НОАК недавно миновал пролив Лусон, соединяющий Южно-Китайское море с Тихим океаном, и в настоящее время находится в 200 морских милях к востоку от мыса Элуаньби.

"Это первый раз, когда он покинул Южно-Китайское море, по нынешним оценкам, военные полагают, что это может быть частью учений, однако из-за чувствительности ситуации оборонное ведомство продолжает устанавливать его намерения", — пишет газета.