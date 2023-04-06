В Китае потребовали от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

Вашингтон обязан прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией. Об этом заявили в Министерстве обороны Китая.

"Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединённые Штаты под любыми предлогами и причинами", — отмечается в заявлении.