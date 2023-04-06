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6 апреля, 03:17

В Китае потребовали от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

Минобороны КНР: США должны прекратить любые официальные контакты с Тайванем

Вашингтон обязан прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией. Об этом заявили в Министерстве обороны Китая.

"Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединённые Штаты под любыми предлогами и причинами", отмечается в заявлении.

В Китае остались недовольны визитом главы Тайваня в США и предупредили Вашингтон

В Китае остались недовольны визитом главы Тайваня в США и предупредили Вашингтон

В ведомстве выступили против нарушения Штатами принципа "одного Китая" и положений трёх китайско-американских совместных коммюнике. В Пекине призвали Вашингтон неуклонно соблюдать политические обязательства по тайваньскому вопросу, перестать грубо вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить официальные контакты с Тайванем.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после встречи с главой Тайваня Цай Инвэнь заявил, что пока не собирается посещать остров. При этом он считает необходимым продолжать продажу вооружений Тайбэю и контролировать их своевременную доставку.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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