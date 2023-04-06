В Китае остались недовольны визитом главы Тайваня в США и предупредили Вашингтон

Министерство иностранных дел КНР на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США сообщило, что Пекин готов принять решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает агентство Xinhua.

"В ответ на серьёзно ошибочные акты сговора между США и Тайванем Китай примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — информирует ведомство.

Пекин призвал Вашингтон не нарушать принцип "одного Китая" и придерживаться положений трёх совместных китайско-американских коммюнике.