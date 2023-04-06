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6 апреля, 01:35

В Китае остались недовольны визитом главы Тайваня в США и предупредили Вашингтон

МИД КНР на фоне визита в США главы Тайваня напомнил о принципе одного Китая

Министерство иностранных дел КНР на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США сообщило, что Пекин готов принять решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает агентство Xinhua.

"В ответ на серьёзно ошибочные акты сговора между США и Тайванем Китай примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — информирует ведомство.

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Пекин призвал Вашингтон не нарушать принцип "одного Китая" и придерживаться положений трёх совместных китайско-американских коммюнике.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после встречи с Цай Инвэнь заявил, что пока не собирается на Тайвань. При этом он заявил о необходимости продолжать продажу вооружений Тайваню и контролировать их своевременную доставку.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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