В Китае остались недовольны визитом главы Тайваня в США и предупредили Вашингтон
МИД КНР на фоне визита в США главы Тайваня напомнил о принципе одного Китая
Министерство иностранных дел КНР на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США сообщило, что Пекин готов принять решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает агентство Xinhua.
"В ответ на серьёзно ошибочные акты сговора между США и Тайванем Китай примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — информирует ведомство.
Пекин призвал Вашингтон не нарушать принцип "одного Китая" и придерживаться положений трёх совместных китайско-американских коммюнике.
Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после встречи с Цай Инвэнь заявил, что пока не собирается на Тайвань. При этом он заявил о необходимости продолжать продажу вооружений Тайваню и контролировать их своевременную доставку.
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