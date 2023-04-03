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3 апреля, 20:01

"Нет причин": Белый дом призвал Китай не психовать из-за транзита главы Тайваня через США

В Белом доме призвали Китай чрезмерно не реагировать на транзит главы Тайваня через США

<p>Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в Нью-Йорке. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/taiwan_thailand/status/1641280245683859457?s=21&t=FqjCMHJnRcpFR2KrY6P3bQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Taiwan in Thailand</a></p>

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в Нью-Йорке. Обложка © Twitter / Taiwan in Thailand

Пекин не должен чрезмерно реагировать на транзитную поездку главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через США. С таким призывом выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон ознакомился с "риторическими высказываниями" Китая относительно данной поездки. Кирби уточнил, что это не стало неожиданностью.

"У Китая нет причин для чрезмерной реакции. Она уже шесть раз совершала транзит, и каждый предыдущий президент Тайваня проезжал транзитом через Соединённые Штаты, так что здесь нет ничего необычного", — подчеркнул он на брифинге.

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Напомним, 30 марта стало известно, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Политик прибыла в США впервые за три года. О её встречах с американскими чиновниками и иных планах не сообщалось.

Оксана Попова
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