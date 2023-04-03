"Нет причин": Белый дом призвал Китай не психовать из-за транзита главы Тайваня через США

Пекин не должен чрезмерно реагировать на транзитную поездку главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через США. С таким призывом выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон ознакомился с "риторическими высказываниями" Китая относительно данной поездки. Кирби уточнил, что это не стало неожиданностью.

"У Китая нет причин для чрезмерной реакции. Она уже шесть раз совершала транзит, и каждый предыдущий президент Тайваня проезжал транзитом через Соединённые Штаты, так что здесь нет ничего необычного", — подчеркнул он на брифинге.