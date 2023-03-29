Bloomberg: Салливан разговаривал с Ван И перед остановкой в США главы Тайваня
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в минувшую пятницу побеседовал с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, звонок был осуществлён в преддверии транзитной остановки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Как указали в издании, официально о разговоре не сообщалось по причине напряжённости в американо-китайских отношениях.
Ранее Лайф рассказывал о возможном конфликте Китая и США из-за Тайваня. Американские власти продолжают эскалацию ситуации вокруг острова. При этом Вашингтон и Пекин прекрасно понимают, что конфликт двух стран неизбежен, несмотря на то что пока пытаются всячески его избегать.
ТАСС / АР / Susan Walsh