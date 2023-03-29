Bloomberg: Салливан разговаривал с Ван И перед остановкой в США главы Тайваня

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в минувшую пятницу побеседовал с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, звонок был осуществлён в преддверии транзитной остановки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Как указали в издании, официально о разговоре не сообщалось по причине напряжённости в американо-китайских отношениях.