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29 марта, 00:22

Bloomberg: Салливан разговаривал с Ван И перед остановкой в США главы Тайваня

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в минувшую пятницу побеседовал с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, звонок был осуществлён в преддверии транзитной остановки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Как указали в издании, официально о разговоре не сообщалось по причине напряжённости в американо-китайских отношениях.

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Ранее Лайф рассказывал о возможном конфликте Китая и США из-за Тайваня. Американские власти продолжают эскалацию ситуации вокруг острова. При этом Вашингтон и Пекин прекрасно понимают, что конфликт двух стран неизбежен, несмотря на то что пока пытаются всячески его избегать.

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ТАСС / АР / Susan Walsh

Оксана Попова
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