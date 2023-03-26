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26 марта, 06:53

Китай высоко оценил решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем

МИД КНР назвал правильным выбором решение Гондураса установить дипотношения с Китаем

МИД КНР высоко оценил решение правительства Гондураса признать существование одного Китая и установить с ним дипотношения, а вместе с тем разорвать "дипломатические отношения" с Тайванем, пообещав не развивать с островом никаких официальных обменов. Об этом говорится в заявлении ведомства республики.

"Это правильный выбор, который соответствует общей тенденции и чаяниям народа. Китай высоко это ценит", — подчеркнул МИД Китая.

В ведомстве отметили, что правительства обеих стран договорились развивать дружеские отношения на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, а также невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

Китай установил дипотношения с передумавшей признавать Тайвань страной

Китай установил дипотношения с передумавшей признавать Тайвань страной

Как рассказывал Лайф, 14 марта Гондурас заявил о намерении установить дипломатические отношения с Китаем. Этому мешало признание Тайбэя столицей независимого государства, и вот, спустя почти две недели, Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем. Всего через несколько часов стало известно, что и Тайбэй поступил так же.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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