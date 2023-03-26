Китай высоко оценил решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем

МИД КНР высоко оценил решение правительства Гондураса признать существование одного Китая и установить с ним дипотношения, а вместе с тем разорвать "дипломатические отношения" с Тайванем, пообещав не развивать с островом никаких официальных обменов. Об этом говорится в заявлении ведомства республики.

"Это правильный выбор, который соответствует общей тенденции и чаяниям народа. Китай высоко это ценит", — подчеркнул МИД Китая.

В ведомстве отметили, что правительства обеих стран договорились развивать дружеские отношения на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, а также невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.