Китай высоко оценил решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем
МИД КНР назвал правильным выбором решение Гондураса установить дипотношения с Китаем
МИД КНР высоко оценил решение правительства Гондураса признать существование одного Китая и установить с ним дипотношения, а вместе с тем разорвать "дипломатические отношения" с Тайванем, пообещав не развивать с островом никаких официальных обменов. Об этом говорится в заявлении ведомства республики.
"Это правильный выбор, который соответствует общей тенденции и чаяниям народа. Китай высоко это ценит", — подчеркнул МИД Китая.
В ведомстве отметили, что правительства обеих стран договорились развивать дружеские отношения на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, а также невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
Как рассказывал Лайф, 14 марта Гондурас заявил о намерении установить дипломатические отношения с Китаем. Этому мешало признание Тайбэя столицей независимого государства, и вот, спустя почти две недели, Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем. Всего через несколько часов стало известно, что и Тайбэй поступил так же.
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