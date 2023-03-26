Тайвань ответил Гондурасу на разрыв дипотношений

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил о решении его страны разорвать дипломатические отношения с Гондурасом и закрыть там посольство. Это стало ответом на аналогичный шаг властей данной центральноамериканской страны.

"[МИД Тайваня] принял решение прекратить дипломатические отношения с Республикой Гондурас, полностью прекратить двустороннее сотрудничество и вывезти посольство", — заявил министр на пресс-конференции.

Джозеф Ву уточнил, что посол островного государства уже вернулся из Гондураса.