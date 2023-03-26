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26 марта, 01:54

Тайвань ответил Гондурасу на разрыв дипотношений

МИД Тайваня заявил о разрыве дипломатических отношений с Гондурасом

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил о решении его страны разорвать дипломатические отношения с Гондурасом и закрыть там посольство. Это стало ответом на аналогичный шаг властей данной центральноамериканской страны.

"[МИД Тайваня] принял решение прекратить дипломатические отношения с Республикой Гондурас, полностью прекратить двустороннее сотрудничество и вывезти посольство", — заявил министр на пресс-конференции.

Джозеф Ву уточнил, что посол островного государства уже вернулся из Гондураса.

В Китае намерены в 2023 году решительно бороться против независимости Тайваня

В Китае намерены в 2023 году решительно бороться против независимости Тайваня

Как рассказывал Лайф, 14 марта Гондурас заявил о намерении установить дипотношения с Китаем. Этому мешало признание Тайбэя столицей независимого государства, и вот, спустя почти две недели, Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем.

Обложка ©

ТАСС / picture alliance | Wiktor Dabkow

Андрей Григорьев

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