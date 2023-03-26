Страна из Центральной Америки разорвала отношения с Тайванем

Министерство иностранных дел Гондураса заявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

"Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами", — говорится в заявлении МИД, опубликованном в Twitter.

Там отмечается, что Гондурас признаёт существование только одного Китая в мире и то, что КНР является единственным законным правительством этого государства.

14 марта Гондурас заявил о том, что намерен установить дипломатические отношения с Китаем. Их не было из-за признания центральноамериканской республикой суверенитета Тайваня. В соответствии с принципом "одного Китая" в случае установления отношений с КНР страны должны разорвать их. Тегусигальпа поддерживала их с тайбэйской администрацией на протяжении 80 лет.