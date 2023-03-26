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26 марта, 00:42

Страна из Центральной Америки разорвала отношения с Тайванем

Гондурас заявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем

Министерство иностранных дел Гондураса заявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

"Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами", — говорится в заявлении МИД, опубликованном в Twitter.

Там отмечается, что Гондурас признаёт существование только одного Китая в мире и то, что КНР является единственным законным правительством этого государства.

14 марта Гондурас заявил о том, что намерен установить дипломатические отношения с Китаем. Их не было из-за признания центральноамериканской республикой суверенитета Тайваня. В соответствии с принципом "одного Китая" в случае установления отношений с КНР страны должны разорвать их. Тегусигальпа поддерживала их с тайбэйской администрацией на протяжении 80 лет.

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Ранее Лайф писал, что в Китае намерены в 2023 году решительно бороться против независимости Тайваня. Об этом говорится в социально-экономическом плане развития страны, опубликованном в рамках открытия парламентской сессии.

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ТАСС / AP / Eduardo Verdugo

Арина Родионова
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