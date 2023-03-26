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26 марта, 03:37

Китай установил дипотношения с передумавшей признавать Тайвань страной

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Китай и Гондурас сразу после того, как эта центральноамериканская страна разорвала дипломатические отношения с Тайванем, установили их между собой. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

"Китай и Гондурас установили дипломатические отношения 26 марта", — говорится в его сообщении.

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Как рассказывал Лайф, 14 марта Гондурас заявил о намерении установить дипломатические отношения с Китаем. Этому мешало признание Тайбэя столицей независимого государства, и вот, спустя почти две недели, Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем. Всего через несколько часов стало известно, что и Тайбэй поступил так же.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Humberto Espinoza

Андрей Григорьев
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