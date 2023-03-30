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30 марта, 04:33

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк

<p>Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/taiwan_thailand/status/1641280245683859457?s=21&t=FqjCMHJnRcpFR2KrY6P3bQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Taiwan in Thailand</a></p>

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Обложка © twitter / Taiwan in Thailand

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Как пишет газета The Wall Street Journal, поездка носит неофициальный характер.

По данным издания, политик "впервые более чем за три года прибыла в США". Будет ли Цай Инвэнь встречаться с американскими чиновниками или посещать какие-либо мероприятия, не уточняется. Предварительно, она пробудет в Нью-Йорке до пятницы.

  • Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Фото © twitter / Taiwan in Thailand
    Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Фото © twitter / Taiwan in Thailand
  • Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Фото © twitter / Taiwan in Thailand
    Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Фото © twitter / Taiwan in Thailand

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Фото © twitter / Taiwan in Thailand

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В "Твиттере" уже успели опубликовать снимки Цай Инвэнь у отеля в Нью-Йорке. Как подписал автор фотографий, сторонники тайваньского политика буквально кричат от радости при виде неё, что также видно и на кадрах.

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Накануне стало известно о том, что советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Звонок был осуществлён как раз в преддверии транзитной остановки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Оксана Попова
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