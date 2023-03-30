Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Как пишет газета The Wall Street Journal, поездка носит неофициальный характер.

По данным издания, политик "впервые более чем за три года прибыла в США". Будет ли Цай Инвэнь встречаться с американскими чиновниками или посещать какие-либо мероприятия, не уточняется. Предварительно, она пробудет в Нью-Йорке до пятницы.





В "Твиттере" уже успели опубликовать снимки Цай Инвэнь у отеля в Нью-Йорке. Как подписал автор фотографий, сторонники тайваньского политика буквально кричат от радости при виде неё, что также видно и на кадрах.