Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Обложка © twitter / Taiwan in Thailand
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Как пишет газета The Wall Street Journal, поездка носит неофициальный характер.
По данным издания, политик "впервые более чем за три года прибыла в США". Будет ли Цай Инвэнь встречаться с американскими чиновниками или посещать какие-либо мероприятия, не уточняется. Предварительно, она пробудет в Нью-Йорке до пятницы.
В "Твиттере" уже успели опубликовать снимки Цай Инвэнь у отеля в Нью-Йорке. Как подписал автор фотографий, сторонники тайваньского политика буквально кричат от радости при виде неё, что также видно и на кадрах.
Накануне стало известно о том, что советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Звонок был осуществлён как раз в преддверии транзитной остановки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.