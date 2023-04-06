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5 апреля, 21:25

Спикер Палаты представителей Маккарти заявил, что пока не собирается на Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пока не собирается посещать Тайвань. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой острова Цай Инвэнь в штате Калифорния.

"У меня сейчас нет каких-либо планов, но это не значит, что я не поеду. Я не поеду в качестве только представителя одной партии", — сказал Маккарти.

Также он добавил, что взаимодействие США с народом Тайваня продолжает расширяться в экономических связях, отношениях между людьми и совместных ценностях. По словам политика, отношения с Тайванем "важны как никогда", а связь прочнее, чем была когда-либо в прошлом. При этом Маккарти заявил о необходимости продолжать продажу вооружений Тайваню и контролировать их своевременную доставку.

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Напомним, 30 марта стало известно, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Политик прибыла в США впервые за три года. Тогда о её встречах с американскими чиновниками и иных планах не сообщалось.

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Юлия Коновалова
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