Спикер Палаты представителей Маккарти заявил, что пока не собирается на Тайвань
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пока не собирается посещать Тайвань. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой острова Цай Инвэнь в штате Калифорния.
"У меня сейчас нет каких-либо планов, но это не значит, что я не поеду. Я не поеду в качестве только представителя одной партии", — сказал Маккарти.
Также он добавил, что взаимодействие США с народом Тайваня продолжает расширяться в экономических связях, отношениях между людьми и совместных ценностях. По словам политика, отношения с Тайванем "важны как никогда", а связь прочнее, чем была когда-либо в прошлом. При этом Маккарти заявил о необходимости продолжать продажу вооружений Тайваню и контролировать их своевременную доставку.
Напомним, 30 марта стало известно, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Политик прибыла в США впервые за три года. Тогда о её встречах с американскими чиновниками и иных планах не сообщалось.