Спикер Палаты представителей Маккарти заявил, что пока не собирается на Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пока не собирается посещать Тайвань. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой острова Цай Инвэнь в штате Калифорния.

"У меня сейчас нет каких-либо планов, но это не значит, что я не поеду. Я не поеду в качестве только представителя одной партии", — сказал Маккарти.

Также он добавил, что взаимодействие США с народом Тайваня продолжает расширяться в экономических связях, отношениях между людьми и совместных ценностях. По словам политика, отношения с Тайванем "важны как никогда", а связь прочнее, чем была когда-либо в прошлом. При этом Маккарти заявил о необходимости продолжать продажу вооружений Тайваню и контролировать их своевременную доставку.