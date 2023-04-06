Китай предупредил Тайвань об опасной грани войны
ЦК КПК: Действия властей Тайваня подталкивают остров к опасной грани войны
Действия властей Тайваня не изменят тот факт, что остров является частью Китая, и только приблизят Тайбэй к опасной грани войны. Информация следует из официального заявления ЦК Компартии Китая.
"Они не смогут изменить тот факт, что Тайвань является частью Китая, и лишь подтолкнут остров к опасной грани войны и принесут серьёзный вред тайваньским соотечественникам", — сказано в документе.
На протяжении долгого времени администрация Тайбэя ошибочно считает, что конфликт между Пекином и Вашингтоном даст острову возможность рассчитывать на США в вопросе независимости, указали в Компартии. Однако в мире есть только "один Китай, а Тайвань является его частью". Именно данный принцип "одной страны" и признаётся мировым сообществом.
Соединённые Штаты Америки регулярно "размывали и выхолащивали" этот принцип, тем самым нарушая собственные политические обязательства, которые Вашингтон взял на себя в соответствии с тремя совместными китайско-американскими коммюнике. Особое внимание в письме обратили на то, что вопрос с Тайванем — внутреннее дело страны, которое не потерпит никакого вмешательства со стороны.
Лайф рассказывал, что 30 марта глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Политик прибыла в США впервые за три года. В Китае остались недовольны визитом главы острова в Америку и предупредили Вашингтон.
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