Китай предупредил Тайвань об опасной грани войны

Действия властей Тайваня не изменят тот факт, что остров является частью Китая, и только приблизят Тайбэй к опасной грани войны. Информация следует из официального заявления ЦК Компартии Китая.

"Они не смогут изменить тот факт, что Тайвань является частью Китая, и лишь подтолкнут остров к опасной грани войны и принесут серьёзный вред тайваньским соотечественникам", — сказано в документе.

На протяжении долгого времени администрация Тайбэя ошибочно считает, что конфликт между Пекином и Вашингтоном даст острову возможность рассчитывать на США в вопросе независимости, указали в Компартии. Однако в мире есть только "один Китай, а Тайвань является его частью". Именно данный принцип "одной страны" и признаётся мировым сообществом.