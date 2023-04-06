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6 апреля, 14:34

"Несбыточные мечты": Си Цзиньпин исключил компромиссы и уступки в вопросе Тайваня

Си Цзиньпин: Китай не пойдёт на компромиссы в тайваньском вопросе

Ожидания тех, кто думает, что Пекин пойдёт на уступки и компромиссы в тайваньском вопросе, — несбыточные мечты. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин в беседе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Тот, кто ожидает, что Китай пойдёт на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, просто стреляет себе в ногу. Всё это — несбыточные мечты", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

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В Китае потребовали от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

Лайф рассказывал, что 30 марта глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Политик прибыла в США впервые за три года. В Китае остались недовольны визитом главы острова в Америку и предупредили Вашингтон. После этого ЦК КПК заявил, что действия властей Тайваня подталкивают остров к опасной грани войны.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Светлана Оперук
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