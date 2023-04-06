"Несбыточные мечты": Си Цзиньпин исключил компромиссы и уступки в вопросе Тайваня

Ожидания тех, кто думает, что Пекин пойдёт на уступки и компромиссы в тайваньском вопросе, — несбыточные мечты. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин в беседе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Тот, кто ожидает, что Китай пойдёт на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, просто стреляет себе в ногу. Всё это — несбыточные мечты", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.