В Кремле раскрыли, будет ли Путин участвовать в учениях Тихоокеанского флота

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в каком-либо из этапов учений Тихоокеанского флота, о которых было объявлено утром в пятницу, 14 апреля. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов нет", — сказал представитель Кремля.