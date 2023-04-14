В Кремле раскрыли, будет ли Путин участвовать в учениях Тихоокеанского флота
Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в учениях Тихоокеанского флота
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в каком-либо из этапов учений Тихоокеанского флота, о которых было объявлено утром в пятницу, 14 апреля. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов нет", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Об этом объявил в пятницу, 14 апреля, министр обороны Сергей Шойгу. По плану учений — в короткие сроки подготовиться к боевым действиям и выполнить оперативное развёртывание.