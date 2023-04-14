Герасимов: Для учений Тихоокеанского флота создана обстановка непосредственной угрозы

Для внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота создана обстановка периода непосредственной угрозы агрессии. Об этом заявил в пятницу начальник Генерального штаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что на первом этапе проверки ТОФ отработает приведение в полную боевую готовность. Органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия и одновременно подготовят войска к проведению контрольных учений.

"На проверку создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии. В рамках мероприятия необходимо создать для проверяемых условия, максимально соответствующие содержанию и характеру современной вооружённой борьбы", — подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что во время учений будут проверены дежурные силы и средства ПВО, а также авиационные подразделения, решающие задачи "совместно и в интересах Тихоокеанского флота". Кроме того, в ходе учений будут отработаны вопросы боевой устойчивости подводных ракетоносцев.