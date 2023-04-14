Шойгу поручил Суровикину привлечь авиацию к проверке учений Тихоокеанского флота

Министр обороны Сергей Шойгу поручил главнокомандующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину привлечь дальнюю авиацию и авиацию ВВО к проверке учений Тихоокеанского флота, объявленных утром 14 апреля. Министр также поручил главному управлению боевой подготовки осуществить контроль действий и проверить состояние береговых войск.

"Главнокомандующему Воздушно-космическими силами к проверке привлечь самолёты командования дальней авиации и авиацию Восточного военного округа", — заявил Шойгу.

В рамках внезапной проверки боеготовности будут отработаны варианты применения межвидовых группировок с учётом развития и оснащения современными средствами поражения противника, а также использования новых форм и способов действий войск.