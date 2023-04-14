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14 апреля, 08:14

Шойгу поручил Суровикину привлечь авиацию к проверке учений Тихоокеанского флота

Министр обороны Сергей Шойгу поручил главнокомандующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину привлечь дальнюю авиацию и авиацию ВВО к проверке учений Тихоокеанского флота, объявленных утром 14 апреля. Министр также поручил главному управлению боевой подготовки осуществить контроль действий и проверить состояние береговых войск.

"Главнокомандующему Воздушно-космическими силами к проверке привлечь самолёты командования дальней авиации и авиацию Восточного военного округа", — заявил Шойгу.

В рамках внезапной проверки боеготовности будут отработаны варианты применения межвидовых группировок с учётом развития и оснащения современными средствами поражения противника, а также использования новых форм и способов действий войск.

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Ранее Лайф сообщал, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. В плане учений — в короткие сроки подготовиться к боевым действиям и выполнить оперативное развёртывание.

Обложка ©

Getty Images / Oleg Nikishin

Марина Калегина
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  • Министерство Обороны РФ
  • Тихоокеанский флот

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