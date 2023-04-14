"Сюжетик нешуточный": Военный обозреватель раскрыл, зачем ТОФ подняли по тревоге
Эксперт Баранец: Цель проверки ТОФ — узнать готовность к защите и обороне России
Тихоокеанский флот России 14 апреля подняли по тревоге с целью проверить его готовность к защите и обороне страны. Об этом в публикации kp.ru заявил военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, в последнее время в Тихоокеанско-Азиатском регионе сильно возросла военная напряжённость. Так, Америка, Великобритания и Австралия образуют новый блок — "Азиатское НАТО", к которому собираются присоединиться Южная Корея и Япония.
"Военно-морские силы США и Южной Кореи постоянно проводят крупные учения. Из Токио время от времени раздаются "обещания" силой вернуть Курилы. А тут ещё назревает нешуточная свара между Китаем и Тайванем", — отметил Баранец.
Эксперт считает, что обостряет ситуацию Северная Корея, которая запускает новые ракеты. А США тем временем поставляет вооружение на Тайвань, несмотря на протесты КНР.
"Сюжетик закручивается нешуточный. И всё это — у наших дальневосточных границ. Готов ли Тихоокеанский флот — наш главный страж Дальнего Востока — к защите и обороне? Вот и проверят. Внезапно", — заключил обозреватель.
Ранее Лайф писал, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По плану учений — в короткие сроки подготовиться к боевым действиям и выполнить оперативное развёртывание. Шойгу поручил привлечь авиацию к проверке учений. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в этих мероприятиях.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ