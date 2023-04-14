"Сюжетик нешуточный": Военный обозреватель раскрыл, зачем ТОФ подняли по тревоге

Тихоокеанский флот России 14 апреля подняли по тревоге с целью проверить его готовность к защите и обороне страны. Об этом в публикации kp.ru заявил военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, в последнее время в Тихоокеанско-Азиатском регионе сильно возросла военная напряжённость. Так, Америка, Великобритания и Австралия образуют новый блок — "Азиатское НАТО", к которому собираются присоединиться Южная Корея и Япония.

"Военно-морские силы США и Южной Кореи постоянно проводят крупные учения. Из Токио время от времени раздаются "обещания" силой вернуть Курилы. А тут ещё назревает нешуточная свара между Китаем и Тайванем", — отметил Баранец.

Эксперт считает, что обостряет ситуацию Северная Корея, которая запускает новые ракеты. А США тем временем поставляет вооружение на Тайвань, несмотря на протесты КНР.