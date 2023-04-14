В Кремле назвали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой
Песков: Проверка боеготовности Тихоокеанского флота — обычная практика
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка, которая началась 14 апреля на Тихоокеанском флоте (ТОФ) РФ, является обычной практикой для оценки боеготовности вооружённых сил.
"Это обычно, это продолжается практика внезапных проверок. Обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, и она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших ВС", — отметил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что такие действия не связаны с намерениями НАТО по расширению в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Ранее Лайф писал, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По плану учений — в короткие сроки подготовиться к боевым действиям и выполнить оперативное развёртывание. Шойгу поручил привлечь авиацию к проверке учений.
ТАСС / Минобороны РФ