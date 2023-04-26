В Минобороны рассказали о судьбе лётчиков упавшего в Мончегорске МиГ-31

При выполнении учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31, эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ.

"26 апреля при выполнении планового учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолёт упал в безлюдном месте", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, оба лётчика успели катапультироваться. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, они оперативно эвакуированы вертолётом.

Как рассказали очевидцы телеграм-каналу SHOT, истребитель загорелся над жилыми домами в Мончегорске, пилоты уводили борт в сторону. Спасение местных жителей от ЧП попало на видео.

Момент крушения истребителя МиГ-31 в Мончегорске Мурманской области. Видео © SHOT