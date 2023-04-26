В Минобороны рассказали о судьбе лётчиков упавшего в Мончегорске МиГ-31
МО РФ: МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области, лётчики катапультировались
При выполнении учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31, эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ.
"26 апреля при выполнении планового учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолёт упал в безлюдном месте", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, оба лётчика успели катапультироваться. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, они оперативно эвакуированы вертолётом.
Как рассказали очевидцы телеграм-каналу SHOT, истребитель загорелся над жилыми домами в Мончегорске, пилоты уводили борт в сторону. Спасение местных жителей от ЧП попало на видео.
Момент крушения истребителя МиГ-31 в Мончегорске Мурманской области. Видео © SHOT
Напомним, ранее жители Мончегорска Мурманской области сняли на видео момент крушения военного самолёта МиГ-31. По предварительным данным, истребитель упал в озеро недалеко от посёлка Риж-Губа. МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения воздушных целей в приграничных и внутренних районах страны.
Vk.com / Хибинский вестник