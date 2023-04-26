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26 апреля, 14:55

В Минобороны рассказали о судьбе лётчиков упавшего в Мончегорске МиГ-31

МО РФ: МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области, лётчики катапультировались

При выполнении учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31, эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ.

"26 апреля при выполнении планового учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолёт упал в безлюдном месте", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, оба лётчика успели катапультироваться. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, они оперативно эвакуированы вертолётом.

Как рассказали очевидцы телеграм-каналу SHOT, истребитель загорелся над жилыми домами в Мончегорске, пилоты уводили борт в сторону. Спасение местных жителей от ЧП попало на видео.

Момент крушения истребителя МиГ-31 в Мончегорске Мурманской области. Видео © SHOT

Напомним, ранее жители Мончегорска Мурманской области сняли на видео момент крушения военного самолёта МиГ-31. По предварительным данным, истребитель упал в озеро недалеко от посёлка Риж-Губа. МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения воздушных целей в приграничных и внутренних районах страны.

Обложка ©

Vk.com / Хибинский вестник

Александра Вишнякова
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