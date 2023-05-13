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13 мая, 11:47

Опубликовано видео с последствиями крушения Ми-8 в Брянской области

Лопасть упавшего вертолёта Ми-8 упала в жилом секторе Брянской области

<p>Последствия падения Ми-8 под Брянском. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51347" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия падения Ми-8 под Брянском. Обложка © Telegram / SHOT

В результате падения вертолёта Ми-8 в Клинцах Брянской области ударной волной было повреждено несколько домов. Видео и фото последствий опубликовал телеграм-канал SHOT. Так, на одном из снимков видно, что лопасть упала на забор в частном секторе.

Последствия падения Ми-8 под Брянском. Видео © Telegram / SHOT

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ТАСС: В Брянской области разбился Су-34

Лайф напоминает, что вертолёт рухнул в городе Клинцы Брянской области днём 13 мая. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать. В результате крушения погибли двое.

Никита Осипов
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