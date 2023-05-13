Опубликовано видео с последствиями крушения Ми-8 в Брянской области
Лопасть упавшего вертолёта Ми-8 упала в жилом секторе Брянской области
Последствия падения Ми-8 под Брянском. Обложка © Telegram / SHOT
В результате падения вертолёта Ми-8 в Клинцах Брянской области ударной волной было повреждено несколько домов. Видео и фото последствий опубликовал телеграм-канал SHOT. Так, на одном из снимков видно, что лопасть упала на забор в частном секторе.
Последствия падения Ми-8 под Брянском. Видео © Telegram / SHOT
Лайф напоминает, что вертолёт рухнул в городе Клинцы Брянской области днём 13 мая. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать. В результате крушения погибли двое.