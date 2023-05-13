В центре Москвы загорелось здание гостиницы "Интерконтиненталь"
В центре Москвы на Тверской улице начался пожар в здании гостиницы "Интерконтиненталь". Об этом сообщают очевидцы.
В центре Москвы горит гостиница "Интерконтитенталь". Видео © LiFE
Судя по видео с места происшествия, из здания ищёт густой чёрный дым, который уже заполнил улицу. Информации о пострадавших не поступало, на месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре. Их тела обнаружили после ликвидации возгорания.
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