Регион

Уведомления отключены

13 мая, 12:09

В центре Москвы загорелось здание гостиницы "Интерконтиненталь"

В центре Москвы на Тверской улице начался пожар в здании гостиницы "Интерконтиненталь". Об этом сообщают очевидцы.

В центре Москвы горит гостиница "Интерконтитенталь". Видео © LiFE

Судя по видео с места происшествия, из здания ищёт густой чёрный дым, который уже заполнил улицу. Информации о пострадавших не поступало, на месте ЧП работают экстренные службы.

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Саратовом

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Саратовом

Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре. Их тела обнаружили после ликвидации возгорания.

Обложка ©

LiFE

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров