В центре Москвы загорелось здание гостиницы "Интерконтиненталь"

В центре Москвы на Тверской улице начался пожар в здании гостиницы "Интерконтиненталь". Об этом сообщают очевидцы.

В центре Москвы горит гостиница "Интерконтитенталь". Видео © LiFE

Судя по видео с места происшествия, из здания ищёт густой чёрный дым, который уже заполнил улицу. Информации о пострадавших не поступало, на месте ЧП работают экстренные службы.