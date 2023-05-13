Регион

Уведомления отключены

13 мая, 12:06

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Саратовом

<p>Кадр с места пожара, жертвами которого стали двое детей. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/su_skr64/2896" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Саратовской области</a></p>

Кадр с места пожара, жертвами которого стали двое детей. Обложка © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе Ольшанка Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Как рассказали в ведомстве, пламя вспыхнуло днём 13 мая в доме на улице Центральной. Уже после ликвидации пожара в обгоревшем жилище обнаружили тело шестилетнего мальчика. Четырёхлетнего малыша, который подавал признаки жизни, госпитализировали. Позже ребёнок скончался в больнице. Дети в момент начала пожара находились в доме одни.

"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СК РФ.

Троих мёртвых мужчин нашли в сгоревшей квартире на севере Москвы

Троих мёртвых мужчин нашли в сгоревшей квартире на севере Москвы

Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре, несколько человек смогли спастись. Тела погибших обнаружили после ликвидации возгорания.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Саратовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров