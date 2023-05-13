Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Саратовом

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе Ольшанка Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Как рассказали в ведомстве, пламя вспыхнуло днём 13 мая в доме на улице Центральной. Уже после ликвидации пожара в обгоревшем жилище обнаружили тело шестилетнего мальчика. Четырёхлетнего малыша, который подавал признаки жизни, госпитализировали. Позже ребёнок скончался в больнице. Дети в момент начала пожара находились в доме одни.

"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СК РФ.