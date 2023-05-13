Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Саратовом
Кадр с места пожара, жертвами которого стали двое детей. Обложка © Telegram / СУ СК России по Саратовской области
Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе Ольшанка Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Как рассказали в ведомстве, пламя вспыхнуло днём 13 мая в доме на улице Центральной. Уже после ликвидации пожара в обгоревшем жилище обнаружили тело шестилетнего мальчика. Четырёхлетнего малыша, который подавал признаки жизни, госпитализировали. Позже ребёнок скончался в больнице. Дети в момент начала пожара находились в доме одни.
"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СК РФ.
Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре, несколько человек смогли спастись. Тела погибших обнаружили после ликвидации возгорания.