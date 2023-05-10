Троих мёртвых мужчин нашли в сгоревшей квартире на севере Москвы
Прокуратура: Трое мужчин погибли при пожаре на Северодвинской улице в Москве
Три человека погибли при пожаре на севере Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём телеграм-канале.
Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Уточняется, что все погибшие — мужчины. Инцидент произошёл на Северодвинской улице. Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире на 13-м этаже жилого дома.
Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину пожара. Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следователями.
Telegram / Прокуратура Москвы