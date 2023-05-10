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10 мая, 09:23

Троих мёртвых мужчин нашли в сгоревшей квартире на севере Москвы

Прокуратура: Трое мужчин погибли при пожаре на Северодвинской улице в Москве

Три человека погибли при пожаре на севере Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём телеграм-канале.

Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Уточняется, что все погибшие — мужчины. Инцидент произошёл на Северодвинской улице. Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире на 13-м этаже жилого дома.

  • Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия пожара в квартире на улице Северодвинской в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину пожара. Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следователями.

Названа возможная причина страшных пожаров в Курганской области

Названа возможная причина страшных пожаров в Курганской области

Ранее сообщалось, что число жертв пожаров в Курганской области превысило 20 человек. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, объявили региональные власти.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Никита Никонов
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