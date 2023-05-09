Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по миллиону рублей

Власти Курганской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в результате пожаров. Об этом говорится на официальном сайте губернатора и правительства региона.

Также на портале правовой информации постановления Правительства Курганской области появилось постановление, согласно которому пострадавших жителей ждут единовременные выплаты по десять тысяч рублей. Тем, кто в результате пожара утратил имущество, выплатят по 30 или 50 тысяч рублей (30 — за частично утраченное, 50 — за полностью утраченное). Кроме того, будут направлены средства на содержание пунктов временного размещения.