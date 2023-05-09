Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по миллиону рублей
Один из пунктов временного размещения пострадавших в результате пожаров в Курганской области. Фото © МЧС России
Власти Курганской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в результате пожаров. Об этом говорится на официальном сайте губернатора и правительства региона.
"Семьи погибших в пожарах в результате ЧС 27 апреля и 7 мая получат выплату по одному миллиону рублей, сообщил заместитель губернатора Константин Ермаков", — говорится в сообщении пресс-службы.
Решение о дополнительной поддержке жителей принял областной штаб комиссии по ЧС. Власти заверили, что выплаты начнутся уже в ближайшие дни.
Также на портале правовой информации постановления Правительства Курганской области появилось постановление, согласно которому пострадавших жителей ждут единовременные выплаты по десять тысяч рублей. Тем, кто в результате пожара утратил имущество, выплатят по 30 или 50 тысяч рублей (30 — за частично утраченное, 50 — за полностью утраченное). Кроме того, будут направлены средства на содержание пунктов временного размещения.
Напомним, ранее в Курганской области разгорелись лесные пожары, из-за которых пришлось вводить режим ЧС. Для борьбы с едким пламенем власти увеличили группировку сил. К счастью, большинство пожаров в регионе удалось локализовать, с восемью очагами огнеборцы справились полностью. Угроза распространения огня на населённые пункты была снята. Однако без жертв не обошлось. На данный момент известно о 21 погибшем.