Мощный пожар охватил детский лагерь в Приангарье
Пожар охватил детский лагерь "Старт" и 18 дачных домов в Иркутской области
Фото с места пожара © t.me / Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
В Усольском районе Иркутской области огонь охватил два корпуса детского лагеря "Старт" и 18 дачных строений, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Горят 10 строений в садоводстве "Ромашка", 8 строений в садоводстве "Коммунальник" и два корпуса детского оздоровительного лагеря. В тушении пожара задействованы 151 человек и 19 единиц техники и ещё 51 человек и 12 единиц техники от МЧС РФ. Пострадавших нет, площадь возгорания уточняется.
"Большое количество сухой растительности, сильный ветер осложняют работу. В ГУ МЧС по Иркутской области доложили, что пожару присвоен повышенный уровень сложности. <...> В 21:00 запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по этому вопросу", — уточнил губернатор региона Игорь Кобзев.
Ранее Лайф писал, что количество погибших при пожарах в Курганской области увеличилось до 19. Из-за возгораний в регионе введён режим ЧС, также увеличена группировка сил для борьбы со стихией. Утром 8 мая в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Ранее Лайф писал о шести погибших при пожарах.