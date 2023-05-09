Мощный пожар охватил детский лагерь в Приангарье

В Усольском районе Иркутской области огонь охватил два корпуса детского лагеря "Старт" и 18 дачных строений, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Горят 10 строений в садоводстве "Ромашка", 8 строений в садоводстве "Коммунальник" и два корпуса детского оздоровительного лагеря. В тушении пожара задействованы 151 человек и 19 единиц техники и ещё 51 человек и 12 единиц техники от МЧС РФ. Пострадавших нет, площадь возгорания уточняется.