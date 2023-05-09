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9 мая, 12:21

Мощный пожар охватил детский лагерь в Приангарье

Пожар охватил детский лагерь "Старт" и 18 дачных домов в Иркутской области

<p>Фото с места пожара © t.me / Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев </p>

Фото с места пожара © t.me / Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

В Усольском районе Иркутской области огонь охватил два корпуса детского лагеря "Старт" и 18 дачных строений, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Горят 10 строений в садоводстве "Ромашка", 8 строений в садоводстве "Коммунальник" и два корпуса детского оздоровительного лагеря. В тушении пожара задействованы 151 человек и 19 единиц техники и ещё 51 человек и 12 единиц техники от МЧС РФ. Пострадавших нет, площадь возгорания уточняется.

"Большое количество сухой растительности, сильный ветер осложняют работу. В ГУ МЧС по Иркутской области доложили, что пожару присвоен повышенный уровень сложности. <...> В 21:00 запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по этому вопросу", — уточнил губернатор региона Игорь Кобзев.

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Ранее Лайф писал, что количество погибших при пожарах в Курганской области увеличилось до 19. Из-за возгораний в регионе введён режим ЧС, также увеличена группировка сил для борьбы со стихией. Утром 8 мая в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Ранее Лайф писал о шести погибших при пожарах.

Ирина Фальке
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