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8 мая, 12:26

МЧС: В Курганской области снята угроза пожаров населённым пунктам

Угроза населённым пунктам из-за пожаров в Курганской области снята, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Авиацией МЧС и Минобороны РФ за сутки было сброшено свыше 500 тонн воды на очаги крупных возгораний. Видео © Telegram / МЧС России

"В настоящий момент угроза населённым пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на более чем десять тысяч жилых домов в шести населённых пунктах региона. Авиацией МЧС и Минобороны РФ за сутки было сброшено свыше 500 тонн воды на очаги крупных возгораний.

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Напомним, из-за охвативших регион возгораний 7 мая в Курганской области был введён режим ЧС. Для борьбы со стихией была увеличена группировка сил. Сегодня утром в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить. При этом уже шесть человек погибло и ещё 14 пострадало.

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Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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