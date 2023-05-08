МЧС: В Курганской области снята угроза пожаров населённым пунктам

Авиацией МЧС и Минобороны РФ за сутки было сброшено свыше 500 тонн воды на очаги крупных возгораний. Видео © Telegram / МЧС России

"В настоящий момент угроза населённым пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на более чем десять тысяч жилых домов в шести населённых пунктах региона. Авиацией МЧС и Минобороны РФ за сутки было сброшено свыше 500 тонн воды на очаги крупных возгораний.