МЧС: В Курганской области снята угроза пожаров населённым пунктам
Угроза населённым пунктам из-за пожаров в Курганской области снята, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
Авиацией МЧС и Минобороны РФ за сутки было сброшено свыше 500 тонн воды на очаги крупных возгораний. Видео © Telegram / МЧС России
"В настоящий момент угроза населённым пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята", — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Спасателям удалось предотвратить распространение огня на более чем десять тысяч жилых домов в шести населённых пунктах региона. Авиацией МЧС и Минобороны РФ за сутки было сброшено свыше 500 тонн воды на очаги крупных возгораний.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний 7 мая в Курганской области был введён режим ЧС. Для борьбы со стихией была увеличена группировка сил. Сегодня утром в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить. При этом уже шесть человек погибло и ещё 14 пострадало.
Кадр из видео Telegram / МЧС России